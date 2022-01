1 Wer den Böller auf dem Balkon gezündet hat, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Foto: Eibner-Pressefoto/Schüler / Eibner-Pressefoto

Ein selbst gebauter Böller hat an einem Haus in Lenningen (Kreis Esslingen) einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht.















Lenningen - Vermutlich bereits in der Silvesternacht ist die Balkontür eines Wohnhauses in der Bissinger Straße durch einen selbst gebauten Böller erheblich beschädigt worden. Die Bewohner bemerkten den Schaden erst am Samstag. Der Böller wurde direkt an der Tür auf dem Balkon im ersten Obergeschoß gezündet. Dadurch ist an der Tür und der Hausfassade einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro entstanden. Wie der Böller auf den Balkon gekommen war, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.