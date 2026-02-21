Lenningen: Senior prallt mit E-Bike gegen Schutzhütte und stirbt

1 Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Lenningen (Kreis Esslingen) mit seinem Pedelec tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/photothek.de/Thomas Trutschel

Ein Passant entdeckt einen schwer verletzten Senior im Kreis Esslingen neben einer Schutzhütte. Wie die Polizei den Unfallhergang schildert.











Ein 86-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Lenningen (Kreis Esslingen) mit seinem Pedelec tödlich verletzt worden. Der Senior war auf einem asphaltierten Waldweg unterhalb der Ruine Wielandstein unterwegs, als er von der Strecke abkam und gegen eine Schutzhütte prallte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann in Richtung Lenningen unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Passant gegen 14.55 Uhr den Verunglückten und alarmierte die Rettungskräfte. Der 86-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.