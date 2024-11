Lenningen im Kreis Esslingen: Tief stehende Sonne führt zu Unfall – 85-Jährige schwer verletzt

6 In Lenningen kam es am Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: SDMG/SDMG

Eine Schwerverletzte und 50.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Lenningen am Samstagmorgen. Die Details.











Am Samstagmorgen ist es in der Kirchheimer Straße in Lenningen (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 55-jähriger Fahrer eines Audi A4 gegen 10.20 Uhr auf dem Römerweg unterwegs und wollte nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Die 85-jährige Fahrerin eines Opel Meriva befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Owen und hatte Vorfahrt.

An der Kreuzung habe der Audifahrer wohl aufgrund der tief stehenden Sonne die Opel-Fahrerin übersehen und sei mit seinem Auto frontal gegen die rechte Fahrzeugseite der 85-Jährigen geprallt. Die 85-Jährige zog sich dabei nach Aussagen der Polizei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei Schaden von 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Lenningen war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 465 laut Polizei in beide Richtungen für zwei Stunden gesperrt werden.