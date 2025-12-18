Lenningen im Kreis Esslingen: Böschung hinabgestürzt – Autofahrer schwer verletzt

1 Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein 37-jähriger kam in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von der Fahrbahn der Grabenstetter Steige bei Lenningen (Kreis Esslingen) ab und stürzt in die Tiefe.











Link kopiert

Schwer verletzt wurde ein 37-Jähriger, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit seinem Wagen auf der Grabenstetter Steige bei Lenningen von der Fahrbahn abgekommen ist.

Laut Polizei erreichte 0.30 Uhr ein Notruf die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann gegen 23 Uhr mit seinem Toyota auf der L1211 von Grabenstetten in Richtung Lenningen unterwegs gewesen sein, als er mit seinem Wagen über die Leitplanken hinweg nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Fahrer wurde aus dem Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht

Der Wagen stürzte rund 20 Meter die Böschung hinab, bevor er von einem Baum aufgehalten wurde. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Toyota musste mit Unterstützung der Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften im Einsatz war, geborgen und abgeschleppt werden. Die aufwendigen Bergungsmaßnahmen dauerten bis etwa 5 Uhr an. An dem Toyota dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstanden sein.