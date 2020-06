1 Außer etwas Bargeld konnte der Dieb nichts erbeuten. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Bodo Marks

Obwohl die Hausbesitzer zuhause waren, ist ein Mann in Lenningen in ein Haus eingestiegen und hat etwas Bargeld mitgehen lassen. Weit kam er nicht. Dank einer aufmerksamen Nachbarin wurde er gefasst.

Lenningen - Dank einer aufmerksamen Nachbarschaft ist am Donnerstagnachmittag ein mutmaßlicher Einbrecher in Oberlenningen festgenommen worden. Der polizeibekannte 31-Jährige befindet sich mittlerweile in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft melden.

Weil eine Frau einen Verdächtigen am Haus ihrer Nachbarn beobachtete und Alarm schlug, konnte ein 31-Jähriger gefasst werden, nachdem er zunächst geflüchtet war.

Der Mann war vermutlich über ein zum Lüften geöffnetes Fenster in das Haus eingestiegen und hatte sich auf die Suche nach Wertsachen begeben. Ersten Erkenntnissen nach wurde etwas Bargeld entwendet. Das Geld konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Ermittlungen zu möglichen Komplizen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Festgenommene im Laufe des Freitags beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der polizeibekannte, 31-jährige Rumäne wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.