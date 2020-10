82-Jähriger schläft am Steuer ein und baut Unfall

1 Der Rettungsdienst versorgte die drei Leichtverletzten vor Ort (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 82-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Lenningen (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall verursacht, weil er am Steuer seines Wagens eingeschlafen ist. Drei der fünf Insassen seines Fahrzeugs wurden dabei leicht verletzt.

Lenningen - Drei Leichtverletzte und ein Schaden von circa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 82-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der Pfulbstraße verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 15.45 Uhr mit seinem voll besetzten Auto auf der Pfulbstraße in Richtung Schopfloch unterwegs, als er den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge am Steuer einnickte.

Dadurch kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, krachte dort ungebremst, frontal gegen einen geparkten Kleinwagen, fuhr auf dem Gehweg weiter und überfuhr ein Verkehrszeichen, bevor sein Wagen zum Stehen kam.

Während der Fahrer und ein Beifahrer unverletzt blieben, wurden die drei weiteren Mitfahrer im Alter von 58, 80 und 82 Jahren leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Beide Autos, an denen jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, waren nicht mehr fahrbereit. Der Wagen des 82-Jährigen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.