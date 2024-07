Konzertabsage: Lena Meyer-Landrut: Konzert in Stuttgart fällt aus

1 Da ging es ihr noch gut: Lena Meyer-Landrut am Samstag in Wolfsburg. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Ulrich Stamm

Lena Meyer-Landrut plagen erneut gesundheitliche Probleme. Nun muss sie auch ihren Auftritt am Freitag auf der Freilichtbühne am Stuttgarter Killesberg absagen.











Link kopiert

Das Konzert von Lena Meyer-Landrut auf der Freilichtbühne am Stuttgarter Killesberg am Freitag fällt aus. Das teilte die Sängerin am Mittwoch in einer Instagram-Story mit. Nachdem sie schon ihre Auftritte in Ansbach und Regensburg absagen musste, kann die 33-Jährige wegen gesundheitlicher Probleme auch in Stuttgart nicht auf der Bühne stehen. Auch das letzte Konzert ihrer Tour in Echternach am Samstag muss ausfallen. Tickets können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Nach Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme

„Es bricht mir das Herz“, die Konzerte abzusagen, sagte die Sängerin in einer Audiobotschaft, die sie für ihre Fans aufgenommen hatte. Aber zum dritten Mal sei sie jetzt mit „heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet“. Das sei ein „Schock, der für niemanden schön“ sei und „deswegen muss ich hier einfach mal die Reißleine ziehen.“

In ihrem Statement kritisiert Meyer-Landrut auch die Berichterstattung der Medien über ihren Gesundheitszustand. Diese finde sie „total unverhältnismäßig“, sagte die 33-Jährige. Sie kümmere sich jetzt um ihre Gesundheit und lege deshalb eine Pause ein.

Zuletzt erschien das Album „Loyal to Myself“

Meyer-Landrut musste zuletzt mehrere Konzerte absagen, schrieb Anfang Juli aber auf Instagram: „Langsam wieder aufm Damm. - Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein.“ Dazu bedankte sie sich für Genesungswünsche. Meyer-Landrut wollte diesen Sommer eigentlich mit ihrem neuen Album „Loyal to Myself“ touren, konnte aber viele Auftritte nicht absolvieren.