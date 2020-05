Essen gehen in Corona-Zeiten Selbstversuch in Esslinger Biergarten

Seit mehr als einer Woche haben die Gaststätten im Land wieder geöffnet. Doch auf was muss man als Gast achten? EZ-Volontär Dominic Berner hat in einem Esslinger Biergarten ausprobiert, wie man in Corona-Zeiten Essen geht.