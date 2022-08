Rektorin der Esslinger Zollberg-Realschule geht in den Ruhestand

1 Brigitte Krömer-Schmeisser Foto: privat

Das Schulhaus ist mit Umweltgift belastet und der Unterricht muss in Containern stattfinden: Brigitte Krömer-Schmeisser hat die Esslinger Zollberg-Realschule durch schwierige Zeiten gelotst. Jetzt geht die Rektorin in den Ruhestand.















Für Schulleiter und Schulleiterinnen beginnen die Ferien immer etwas später als bei allen anderen. Brigitte Krömer-Schmeisser hatte erst jetzt ihren letzten Schultag – buchstäblich. Nach mehr als 40 Jahren Dienstjahren geht die Rektorin der Zollberg-Realschule in den Ruhestand. Mit wie viel Herzblut sie den Beruf gemacht hat, sieht man allein daran, dass sie ihre Pensionierung noch um ein Jahr hinausgeschoben hat. „Aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt“, findet die 66-Jährige. Die Zollberg-Realschule war in einer sehr schwierigen Situation und da wollte sie nicht einfach von Bord gehen. Ende Mai 2019 musste das Hauptgebäude der Schule wegen hoher PCB-Belastungen geräumt werden. Die Stadt beschloss, das Hauptgebäude zu schließen und die Schülerinnen und Schüler fortan in Containern unterrichten zu lassen.