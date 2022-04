Kontroverse um Kirchenmusik Fällt die Revolution an der Orgel aus?

Der in Esslingen geborene Musikwissenschaftler Rainer Bayreuther kritisierte in einem Buch die traditionelle Musikbegleitung und das Liedrepertoire in Gottesdiensten scharf. Kirchenmusiker aus dem Landkreis Esslingen gehen jetzt auf Distanz.