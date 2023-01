1 Masken gehörten in der Pandemie zum Alltag. Foto: dpa/Thomas Frey

Die Pandemie hat viele Probleme offengelegt. Nun gilt es, die richtigen Lehren daraus zu ziehen, meint Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig.















War da was? Wenn man dieser Tage die Nachrichten verfolgt, taucht das Wort Corona oft kein einziges Mal mehr auf. Es dominieren Meldungen über den Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen – allen voran die beängstigend hohe Inflation. Es liegt eben in der Natur des Menschen, sich auf jene Probleme zu konzentrieren, die gerade am drängendsten sind. Und das Coronavirus hat mittlerweile für die allermeisten seinen Schrecken verloren – zum Glück.