Leitartikel zu Grundschulen in Baden-Württemberg

1 Deutsch und Lesen – das steht bei den Lernzielen der Grundschüler im Land ganz oben. Foto: dpa/Marcel Kusch

Schülerandrang und Lehrermangel verlangen einen Kraftakt von den Grundschulen im Land. Wie gut der bewältigt werden kann, ist auch eine Frage der Solidarität.















Viele Familien nutzen die Pfingstferien als Pause, bevor in der Schule der Endspurt vor den Sommerferien beginnt. Dann legen sich viele Schüler, Lehrer und Eltern für gute Noten noch einmal besonders ins Zeug. Zunächst aber stehen Durchschnaufen und Spaß auf dem Plan. Nach dem, was Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper angekündigt hat, ist es ratsam, die Unterbrechung zum Krafttanken zu nutzen. Denn auch wenn die Pandemie allen am Schulleben Beteiligten bereits besondere Anstrengungen abverlangt hat, steht die nächste Stressphase unmittelbar bevor. Leider wird sie länger dauern als die letzte.