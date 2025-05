Leistungsschau in der Wendlinger Stadtmitte: Die lokale Wirtschaft zeigt, was sie zu bieten hat

1 Bereits der Wendlinger IHK-Berufsparcours im vergangenen November war ein großer Erfolg. Jetzt folgt ein Azubi- und Karrieretag. Foto: Kerstin Dannath/Archiv

Die Pause war reichlich lange, doch am nächsten Wochenende gibt es in der Wendlinger Stadtmitte wieder eine Leistungsschau. Dabei zeigt die lokale Wirtschaft, was sie kann und was sie tun wird, um die konjunkturelle Krise zu meistern.











Nach sechs Jahren Pause steigt an diesem Wochenende in der Wendlinger Stadtmitte wieder eine Leistungsschau. An drei Tagen heißt es informieren, einkaufen, genießen und feiern. Veranstalter sind die Stadt sowie der örtliche Handels- und Gewerbeverein (HGV).

Los geht es am Freitag, 16. Mai, 8 Uhr, mit einem Azubi- und Karrieretag und zahlreichen Ausstellungen im und um den Treffpunkt Stadtmitte. Die Bandbreite der Branchen und Berufe ist groß – denn angesprochen werden sollen Absolventen von Werkreal- über Realschulen bis hin zu Gymnasiasten.

70 Aussteller präsentieren sich

Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr schließt sich eine Leistungsschau mit rund 70 Ausstellern im Treffpunkt Stadtmitte, auf dem Marktplatz sowie in den umliegenden Straßen an. Dabei zeigen sich aber nicht nur die Mitglieder des Wendlinger Handels- und Gewerbevereins, auch zahlreiche Unternehmen aus der Umgebung haben sich angesagt.

„Es war wichtig, die Besonderheit dieser Leistungsschau als großes Schaufenstern im weiteren Einzugsgebiet der Stadt Wendlingen zu präsentieren“, erklärt der Wendlinger HGV-Vorsitzende Markus Hierl. So sind große Industrieunternehmen ebenso vertreten wie kleinere Handwerksbetriebe, Dienstleister und der Handel.

Geschäfte sind am Sonntag offen

Am Sonntag haben von 12 bis 17 Uhr auch die Einzelhandelsgeschäfte in der Wendlinger Innenstadt geöffnet. Für Freitag und Samstag ist zudem jeweils ab 19 Uhr Livemusik auf dem Saint-Leu-La-Forêt-Platz vor dem Rathaus angekündigt. Am Freitag spielen Mimmo & Friends, am Samstag die Flippmans.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück, das vom Musikverein Wendlingen musikalisch umrahmt wird. Danach unterhalten „Charly & Friends“ mit gepflegter Rock-, Blues-, Country- und Popmusik.