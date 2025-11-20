Leinfelden-Echterdingen: Zwei vermisste Kinder nach stundenlanger Suche aufgetaucht

1 Die Polizei setzte bei der Suche auch Hunde ein. (Symbolfoto) Foto: benjaminnolte - stock.adobe.com

Die Polizei konnte am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zwei Kinder, die zuvor von der Familie als vermisst gemeldet worden waren, wohlbehalten finden.











﻿ Die Polizei hat am Mittwochnachmittag zwei vermisste Kinder in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wohlbehalten gefunden. Die beiden sechs und sieben Jahre alten Kinder waren nach der Schulbetreuung nicht wie vereinbart nach Hause gekommen, was ihre Angehörigen stark beunruhigte, berichtet die Polizei.

Die Familien hatten bereits länger selbst gesucht, bevor sie gegen 17 Uhr die Polizei verständigten. Die Beamten starteten sofort eine breite Suche mit mehreren Streifenwagen und Suchhunden im gesamten Stadtgebiet.

Die Einsatzkräfte durchkämmten verschiedene Wohnbereiche und öffentliche Flächen, bis die Beamten die beiden Kinder gegen 18 Uhr entdeckten. Die Kinder wirkten unversehrt und reagierten ruhig auf die Ansprache durch die Polizei. Nach einer kurzen Überprüfung übergaben die Beamten die beiden schließlich den offensichtlich erleichterten Eltern.