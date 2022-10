Zwei Festnahmen am Flughafen

1 Die Bundespolizei nimmt am Dienstag einen 27-Jährigen und einen 31-Jährigen fest. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Zwei Männer werden am Dienstag am Flughafen Stuttgart festgenommen. Einer der beiden wird des Diebstahls bezichtigt, der andere Mann soll Kreditkarten gefälscht haben.















Wie erst jetzt mitgeteilt wird, hat die Bundespolizei am Dienstag im Flughafen Stuttgart zwei Personen festgenommen. Gegen einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vor. Ein weiterer Rumäne wurde bei der Einreise aus Bukarest festgenommen. Der 27-Jährige muss nach einer Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Fälschung von Kreditkarten in Tateinheit mit Betrug in fünf Fällen eine Reststrafe verbüßen.