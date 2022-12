1 Wie viele Zigarettenpackungen gestohlen wurden, ist noch unklar. Foto: picture alliance /P/atrick Seeger

Drei Männer haben am frühen Freitagmorgen einen Zigarettenautomaten in Leinfelden aufgebrochen und leer geräumt.

Ein Zeuge bemerkte der Polizei zufolge das Trio kurz nach 4.30 Uhr, wie es sich an dem Automaten an der Ecke Uhland-/Schulstraße zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen der Polizei konnten die Täter unerkannt in Richtung Zeisigweg flüchten. In einem mitgeführten Sack nahmen sie die Zigarettenpackungen aus dem aufgebrochenen Automaten mit. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Über die Anzahl der gestohlenen Zigaretten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen