Mehrere Verletzte in Leinfelden-Echterdingen: Wespenschwarm jagt Grundschulklasse – Polizei rückt aus

Mehrere Verletzte in Leinfelden-Echterdingen

1 Ein Wespenschwarm hat in Leinfelden-Echterdingen für Verletzte und einen Polizeieinsatz gesorgt (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Auf dem Weg zu einem Sportgelände jagt ein Wespenschwarm die Grundschüler und eine Lehrkraft. Die Polizei rückt aus, der Rettungsdienst ist mit einem Großaufgebot vor Ort.











Ein Wespenschwarm hat an einer Grundschule in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) am Donnerstag für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden laut aktuellen Ermittlungen um kurz vor 10 Uhr insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler einer Grundschulklasse sowie eine Lehrkraft von einem Wespenschwarm in der Leinfelder Straße angegangen.

Großaufgebot des Rettungsdienstes versorgt Verletzte

Die Schüler und die Lehrkraft befanden sich demnach auf dem Weg zu einem Sportgelände. Dabei wurden sie teilweise mehrfach gestochen. Die Leichtverletzten wurden von einem Großaufgebot des Rettungsdienstes vor Ort medizinisch versorgt.

Das in der Nähe befindliche Wespennest wurde laut Polizei weiträumig abgesperrt und eine Fachfirma verständigt, die sich um die Tiere kümmerte.