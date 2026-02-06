Leinfelden-Echterdingen: Wenn das Kind plötzlich schwer krank ist – eine Familie im Ausnahmezustand

Wenn das Kind plötzlich schwer krank ist – eine Familie im Ausnahmezustand

1 Noel Pretor und seine Mutter Nicole auf dem Fußballplatz – dort will er wieder hin, wenn es ihm besser geht. Foto: Markus Brändli

Als Noel Pretor krank wurde, begann das Warten auf eine Diagnose. Die Autoimmunerkrankung des Teenagers ist sehr selten und wird oft nicht erkannt.











Wenn das eigene Kind krank wird, dann trifft das viele Eltern meist noch mehr, als wenn sie selbst krank wären. So geht es auch Nicole Pretor: Seit etwas mehr als einem Jahr sorgt sie sich um ihren Sohn Noel. Angefangen hat es im Januar 2025, als der 14-Jährige merkte, dass er beim Fußballtraining nicht mehr so schnell rennen konnte. „Irgendwann konnte ich nur noch joggen, und irgendwann selbst das nicht mehr“, sagt er. „Die Kraft hat gefehlt. Ich konnte nur noch schwankend laufen.“ Dazu kamen Gesichtslähmungen: „Ich konnte nicht mehr richtig lachen.“