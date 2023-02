Landwirtschaft im Kreis Esslingen Interessenkonflikt am Feldrand

Für Landwirte beginnt im Frühling die Arbeit auf den Äckern. Gleichzeitig zieht es wieder viele Erholungssuchende in die Natur. Auf den schmalen Wirtschaftswegen kann es da schnell mal eng werden. Was ist erlaubt und was nicht?