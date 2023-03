1 Die Volksbank Stuttgart hat die Räume an der Marktstraße 8 für etwa 500 000 Euro modernisieren lassen. Foto: Volksbank Stuttgart

Während Banken vielerorts schließen und Kunden aufs Online-Banking verweisen, hat nun in Leinfelden eine neue Zweigstelle der Volksbank aufgemacht.















Nach einer zweijährigen Überbrückungszeit hat die Volksbank Stuttgart eine neue Filiale in Leinfelden eröffnet. Diese ist nur zwei Häuser entfernt vom ursprünglichen Standort. „Als regionale Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, persönlich für unsere Kundinnen und Kunden erreichbar zu sein“, wird Stefan Zeidler, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Stuttgart, in einer Pressemitteilung zitiert. Er ergänzt: „Daher investieren wir nicht nur ins Online-Banking, sondern an gut frequentierten Standorten wie in Leinfelden auch in moderne Filialen.“

Als Ende 2020 der Mietvertrag der damaligen Filiale an der Marktstraße 12 ausgelaufen war und kein neuer Standort gefunden werden konnte, musste improvisiert werden. Übergangsweise wurden Räume an der Marktstraße 10 angemietet, um weiterhin vor Ort Beratungstermine anbieten zu können. Darüber hinaus wurde ein Container mit einem Geldautomaten in der Nähe der S-Bahn-Station aufgestellt. Schlussendlich endete die Suche nach einem neuen Filialstandort erfolgreich mit der Anmietung von Räumen an der Marktstraße 8. Diese mussten allerdings noch für rund 500 000 Euro modernisiert und sicherheitstechnisch an die Anforderungen einer Bankfiliale angepasst werden. Mitte Oktober 2022 begannen die Umbaumaßnahmen. Seit wenigen Tagen kann das Team der Filiale in Leinfelden nun wieder alle Bankleistungen an einem festen Standort anbieten.