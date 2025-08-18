Leinfelden-Echterdingen: Vier Verletzte nach Auffahrunfall am Flughafen

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall am Flughafen Stuttgart wurden am Sonntag vier Personen verletzt. Zudem schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf 12.000 Euro.











﻿ Bei einem Auffahrunfall auf der Flughafenstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) haben am Sonntagnachmittag vier Menschen Verletzungen erlitten. Laut Polizei hat ein 26-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 14.30 Uhr zu spät bemerkt, dass ein 62-Jähriger mit seinem Mercedes E-Klasse an einer roten Ampel auf Höhe der Paul-Horn-Halle bremsen musste. Wegen zu geringem Abstand fuhr der Golf in das Heck des Mercedes.

Der Golf-Fahrer und seine 22 Jahre alte Mitfahrerin im Fond wurden leicht verletzt. Die junge Frau trug keinen Gurt, auf ihrem Schoß saß zudem ein Kleinkind, das unverletzt blieb.

Beide Insassen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der Mercedes-Fahrer und seine 60 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht nötig. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit zwei Einsatzwagen vor Ort. Die Autos mussten abgeschleppt werden.