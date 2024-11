Leinfelden-Echterdingen: Vermisster Rentner an der Haltestelle

1 Die Polizei hat eine vermissten 75-Jährigen wieder gefunden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Suche nach einem Vermissten hat in Leinfelden-Echterdingen ein glückliches Ende gefunden. Der Rentner wurde von der Polizei an einer Bushaltestelle entdeckt.











Die Polizei hat am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Hubschrauber nach einem vermissten 75-Jährigen gesucht. Offenbar hatte der orientierungslose Mann das Altenheim in Echterdingen gegen 13.30 Uhr unbeaufsichtigt verlassen, weshalb das Personal, als sein Verschwinden bemerkt wurde, die Polizei verständigte. Der Rentner wurde gegen 15.30 Uhr von einer Polizeistreife an einer Bushaltestelle entdeckt und zurück ins Seniorenwohnheim gebracht.