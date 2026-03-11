1 Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Leinfelden-Echterdingen, bei dem am Montag ein Mädchen angefahren wurde. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Ein unbekannter Fahrer hat am Montag in Leinfelden-Echterdingen mit seinem Transporter eine Elfjährige erfasst und dann Unfallflucht begangen. Die Polizei sucht Zeugen.











Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen ereignet hat, aber erst später angezeigt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war laut der Polizei ein Unbekannter mit einem gelben Transporter mit offener Ladefläche gegen 16.40 Uhr auf der Tübinger Straße im Stadtteil Echterdingen ortseinwärts unterwegs gewesen und nach links in die Martin-Luther-Straße eingebogen. Dabei erfasste der Wagen ein elfjähriges Mädchen, das zusammen mit einer Angehörigen gerade die Straße überqueren wollte. Das Kind erlitt leichte Verletzungen.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfall

Der unbekannte Fahrer des Transporters mit Esslinger Kennzeichen fuhr laut nach den Angaben der Polizei weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Polizei oder Rettungsdienst wurden nicht gerufen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gelben Transporter oder zu dessen Fahrer machen können, sich bei ihr zu melden. Die Telefonnummer lautet 07 11/7 09 13.