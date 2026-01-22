Leinfelden-Echterdingen: Unbekannter greift Reisenden in S-Bahn an – Zeugen gesucht

1 Die Bundespolizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein Unbekannter soll einen 58-jährigen Mann in einer S-Bahn der Linie S2 angespuckt, geschlagen und getreten haben. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.











Link kopiert

Am Dienstagmittag soll ein bisher unbekannter Täter einen 58 Jahre alten Reisenden in einer S-Bahn der Linie S2 attackiert haben.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 58-Jährige gegen 14.30 Uhr in einer Bahn von Leinfelden in Richtung Stuttgart-Vaihingen, als der Unbekannte ihn ohne ersichtlichen Grund anspuckte, schlug und gegen das Schienbein trat.

Unsere Empfehlung für Sie Eskalation bei Demo in Stuttgart Wie die Demo für Kurden in Syrien zum Alarmfall für die Polizei wurde Als kleiner Protest angekündigt, überrascht eine prokurdische Demo mit Tausenden Teilnehmern in der Stuttgarter Innenstadt. Die Polizei musste kurzfristig aufrüsten.

Anwesende Fahrgäste sollen dem 58-Jährigen zur Hilfe geeilt sein, sodass der mutmaßliche Täter von ihm abließ. Wie Zeugen der Polizei mitteilten, soll es sich bei dem Angreifer um einen Mann mit dunklen Haaren und dunklem Bart handeln. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug eine schwarze Tasche mit goldbraunem Streifen.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0711/55049-1020 entgegengenommen.