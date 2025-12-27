Leinfelden-Echterdingen: Unbekannter entreißt 17-Jähriger Handtasche – Zeugen gesucht

1 Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine 17-Jährige ist in der S-Bahn-Unterführung in Leinfelden unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter auftaucht und ihr gewaltsam die Handtasche entreißt. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend in der S-Bahn-Unterführung in Leinfelden die Handtasche einer 17-Jährigen geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die Jugendliche gegen 20.30 Uhr in der Unterführung unterwegs, als der Unbekannte ihren Arm ergriff und ihr gewaltsam die schwarze Handtasche entriss, die sie über ihre Schulter trug. Danach entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Ortsmitte Leinfelden. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief erfolglos. Das Diebesgut beläuft sich auf circa 200 Euro. Die 17-Jährige blieb unverletzt.

Die Geschädigte beschreibt den Unbekannten wie folgt: Circa 1,75 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt mit einem leichten gräulichen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine rot-schwarze Jacke, eine schwarze Jeans und einen schwarzen Hoodie, dessen Kapuze er aufgezogen hatte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der 0711/7091-3 entgegen.