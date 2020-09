1 Ein Unbekannter hat zwei Autos aufgebrochen (Symbolbild). Foto: /Jens Schierenbeck

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat ein Unbekannter am Wochenende an zwei Autos jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Leinfelden-Echterdingen - Im Lauf des Wochenendes sind im Fasanenweg in Leinfelden gleich zwei Autos aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 5 Uhr, und Sonntag, kurz vor 8 Uhr, an zwei Autos jeweils eine Seitenscheibe ein.

Ob aus den Fahrzeugen etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro.