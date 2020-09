1 Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Unbekannter in ein Geschäft in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Angaben zum Diebesgut liegen bislang allerdings nicht vor.

Leinfelden-Echterdingen - Am frühen Sonntagmorgen hat in Echterdingen ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Heilbronner Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter an dem betroffenen Gebäude offenbar gegen 3.30 Uhr eine Fensterscheibe ein.

Anschließend verschaffte er sich mithilfe einer Leiter Zutritt zu den Geschäftsräumen. Was er dort entwendete, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar – die Polizei machte bisher keine Angaben über das genaue Diebesgut. Spezialisten der Kriminalpolizei waren am Tatort zur Spurensicherung im Einsatz.