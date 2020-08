Festnahme in Stuttgart Polizei fasst Tatverdächtigen nach Messer-Attacke

Die Flucht gelang ihm für einen Tag: Ein 22-Jähriger, der in der Stuttgarter Innenstadt am Samstag zwei Personen mit einem Messer attackiert haben soll, geht der Polizei am Sonntag ins Netz. Sie nimmt ihn in einem Hotel fest.