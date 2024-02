Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte brechen in Schwimm- und Sporthalle und Schule ein

1 Die Unbekannten Einbrecher gelangten jeweils durch eine aufgebrochene Tür in die Gebäude. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/MiS/IMAGO

Nachdem Unbekannte in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in eine Schule und eine Schwimm- und Sporthalle eingedrungen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Beide Einbrüche passierten in der Nacht zum Mittwoch.











In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in Leinfelden und Echterdingen (Kreis Esslingen) in eine Schule und eine Schwimm- und Sporthalle eingebrochen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11/ 90 37 70 um Zeugenhinweise, teilt eine Sprecherin mit.

Zwischen 17 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch brachen wohl zwei unbekannte Männer eine Tür am Schulgebäude an der Bahnhofstraße auf. Zeugen bemerkten die Männer, als sie am Morgen in Richtung Stadtpark davonrannten. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die vor Ort auch feststellte, dass die Tür zum Lehrerzimmer aufgebrochen war, daraus wurde ein geringer Betrag Bargeld gestohlen. Die Mutmaßlichen Täter waren etwa 18 bis 22 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß.

Gänzlich unbekannt ist der Einbrecher, der zwischen 22.30 Uhr und 8 Uhr über eine Türe mit Gewalt in die Schwimmhalle in der Leinfeldener Straße in Echterdingen verschafft hat. Er brach auch im Innern weitere Türen auf und erbeutete schließlich Bargeld aus einer Spendenkasse in der angrenzenden Sporthalle.