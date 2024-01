Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte brechen in Schule ein und stehlen Tresor

Unbekannte brechen in Schule ein und stehlen Tresor

1 Unbekannte verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt ins Schulinnere. Foto: imago/Jochen Tack/Jochen Tack

Über die Bibliothek verschaffen sich Unbekannte Zutritt in eine Schule. Sie durchwühlen Schränke, von einem Tresor fehlte jede Spur, nachdem der Einbruch bemerkt wird.











Link kopiert

Nach Angaben der Polizei sind Unbekannte über das vergangene Wochenende in eine Schule an der Anemonenstraße in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen eingebrochen. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sie sich demnach gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude. Nachfolgend hebelten sie die Türe zur Bibliothek auf und durchwühlten im Lehrerzimmer Schränke und Schubladen.

Einen Tresor „ließen sie gleich komplett mitgehen“, wie die Polizei schreibt. Was sonst noch gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.