Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte brechen in Kindertagesstätte in Oberaichen ein

In der Nacht auf Donnerstag brechen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Leinfelden-Echterdingen ein. Nachdem sie dort keinen Erfolg haben, versuchen sie andernorts ihr Glück.











Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kindertagesstätte im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Oberaichen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich die Einrichtung in der Rohrer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei dürften sich die Täter gegen 23.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft haben.

Nachdem sie dort offenbar „nichts Stehlenswertes“ gefunden hatten, hebelten sie eine Tür zu einem angrenzenden Raum auf, in dem sich ein Geldautomat befindet. Offenbar versuchten die Täter, an den Automaten zu gelangen.

Täter flüchten ohne Beute

Als sie dabei den Alarm auslösten, ergriffen sie jedoch die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Auch der Automat blieb unbeschädigt.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.