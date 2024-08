Leinfelden-Echterdingen: Topf auf Herd vergessen – Zeuge löscht Feuer in Mehrfamilienhaus

Topf auf Herd vergessen – Zeuge löscht Feuer in Mehrfamilienhaus

1 Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Weil der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Leinfelden-Echterdingen einen Topf auf dem Herd vergisst, rückten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstag aus, um den Brand zu löschen.











Link kopiert

Der angebrannte Inhalt eines Kochtopfs hat am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr für einen Einsatz der Rettungskräfte in der Straße Schelmenäcker in Leinfelden-Echterdingen gesorgt.

Laut Angaben der Polizei hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Topf offenbar auf dem eingeschalteten Herd vergessen, worauf der ölhaltige Inhalt Feuer fing. Ein Zeuge löschte die Flammen daraufhin mit Hilfe eines Feuerlöschers. Die Feuerwehr rückte zudem mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an und bekämpfte das Feuer.

Übrige Hausbewohner unverletzt

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, konnten die übrigen Hausbewohner ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Sie waren unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit einem Fahrzeug vor Ort. Die betroffene Wohnung blieb bewohnbar. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.