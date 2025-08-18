Leinfelden-Echterdingen: Stau-Chaos am ersten Tag – Arbeiten auf B 27 bis zum Ende der Sommerferien

Stau-Chaos am ersten Tag – Arbeiten auf B 27 bis zum Ende der Sommerferien

1 Autofahrer auf der B27 brauchten am Montagmorgen viel Geduld. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Seit dem 18. August wird auf der B27 bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gebaut – das sorgt prompt für Wartezeiten bei den Autofahrern.











Es sind Sommerferien und das bedeutet auf vielen Straßen Deutschlands: Bauarbeiten. So auch auf der B 27. Seit Montag, 18. August, wird dort in Richtung Stuttgart auf der Gemarkung Leinfelden-Echterdingens die Fahrbahn ausgebessert.

Konkret handelt es sich um den Bereich Filderstadt-Ost/Bonlanden bis zum Flughafen Stuttgart. Deshalb müssen die Fahrbahnen zeitweise reduziert werden, sodass nur eine Spur verfügbar ist.

Stau am Montagmorgen im Kreis Esslingen

Die Auswirkungen der Bauarbeiten haben die Autofahrer am Montagmorgen direkt zu spüren bekommen. In der Fahrtrichtung von Tübingen nach Stuttgart staute es sich auf Höhe Bonlanden um kurz vor sieben Uhr, sodass die Autofahrer etwa eine halbe Stunde länger brauchten. Der Stau zog sich zeitweise ungefähr bis zur Höhe des Flughafens.

Momentan rechnet das zuständige Straßenbauamt Esslingen damit, dass die Bauarbeiten bis spätestens 10. September andauern werden. Die Anschlussstelle Stetten muss aber wohl für einen längeren Zeitraum gesperrt werden.

Die Arbeiten ziehen sich über mehrere Wochen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zahlreiche geplante Baustellen im Kreis Esslingen

Die Baustelle gehört zu einer ganzen Reihe straßenbaulicher Maßnahmen, die in diesem Sommer auf den Fildern durchgeführt werden. So gibt es etwa Pläne, die Hauptstraße in Echterdingen Ende August einspurig zu sperren, um am Gehweg Bauarbeiten vorzunehmen. Der finale Termin steht allerdings noch nicht fest. Unabhängig davon müssen die Autofahrer in der Region in den nächsten Wochen wohl viel Geduld haben.