Leinfelden-Echterdingen: Seniorin von Auto erfasst und schwer verletzt – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Eine 77-jährige Fußgängerin will in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eine Straße überqueren, wird dabei von einem Nissan erfasst und schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Donnerstagnachmittag hat sich eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall in Leinfelden-Echterdingen schwere Verletzungen zugezogen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut derzeitigen Ermittlungen der Polizei wollte die Frau kurz vor 17 Uhr die 1208a auf Höhe der Bernhäuser Straße an der dortigen Fußgängerampel überqueren. Kurz darauf wurde sie von dem Nissan eines 35-Jährigen erfasst, der in Richtung Filderstadt fuhr.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die 77-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Den Schaden am Nissan schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.