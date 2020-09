1 Die Seniorin wurde leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

In Leinfelden hat am Samstagnachmittag eine 93-jährige Fahrerin Gas und Bremse verwechselt und ist mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Es entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 20.000 Euro, das ist das Resultat eines Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr in Leinfelden ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, verwechselte eine 93-jährige Fahrerin in der Markomannenstraße das Gas- mit dem Bremspedal und kollidierte frontal mit der Fahrerseite eines dort kreuzenden 56-jährigen Fahrers.

Das Fahrzeug der 93-Jährigen wurde in der Folge abgewiesen und kam nach dem Aufprall gegen eine Laterne zum Stillstand. Beide Fahrer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.