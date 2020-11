Vandalismus in Esslingen Unbekannter bricht Auto auf und beschädigt es erheblich

Eingeschlagene Scheiben, zerstochene Reifen und Beschädigungen an Motorhaube und Beleuchtung: Ein Unbekannter hat am Sonntagabend ein Auto in Esslingen stark beschädigt und anschließend zudem etwas aus dem Wagen gestohlen.