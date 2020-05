1 Ein angeforderter Hubschrauber konnte wegen schlechter Sicht nicht landen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Ein Arbeiter hat sich auf einer Baustelle in Leinfelden-Echterdingen den Arm zwischen einen mehrere hundert Kilogramm schweren Stahlträger und den Greifer eines Baggers eingeklemmt.

Leinfelden-Echterdingen - Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle im Randweg in Leinfelden zugezogen hatte, ist ein Bauarbeiter am Montagvormittag mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Der 42-Jährige errichtete, wie die Polizei berichtet, zusammen mit einem Kollegen eine sogenannte Spundwand zur Absicherung der Baugrube und geriet dabei gegen 10.20 Uhr mit dem Unterarm zwischen einen mehrere hundert Kilogramm schweren Stahlträger und den Greifer eines Baggers, der zur Montage der Träger eingesetzt wurde. Ein zum Transport des Verletzten angeforderter Rettungshubschrauber hatte den Anflug zum Unfallort aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse abbrechen müssen.