Leinfelden-Echterdingen: Schon wieder mehrere Einbrüche in Leinfelden-Echterdingen

1 Der Polizei sind am Samstag gleich mehrere Einbrüche in Leinfelden-Echterdingen gemeldet worden. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Erneut meldet die Polizei mehrere Einbrüche in Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte haben am Samstag Schmuck und Bargeld aus Wohnungen gestohlen.











Unbekannte sind am Samstag in gleich mehrere Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern in der Goldäckerstraße eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld von bislang unbekanntem Wert erbeutet. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 9.15 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Wohnungen.

Zusammenhang bei Einbrüchen in Leinfelden-Echterdingen?

Laut Polizei wurden sämtliche Zimmer nach Diebesgut durchsucht. Kriminaltechniker rückten zur Spurensicherung an. Da die Wohnungen nah beieinander liegen, schließt die Polizei einen Tatzusammenhang derzeit nicht aus. Das Polizeirevier Filderstadt leitet die Ermittlungen.

In der vergangenen Woche waren bereits mehrere Einbrüche in Leinfelden-Echterdingen sowie in anderen Kommunen im Kreis Esslingen gemeldet worden. Demnach gab es am Mittwoch allein drei Einbrüche in Leinfelden-Echterdingen sowie einen weiteren Einbruch in Köngen, einen in Nürtingen und einen in Aichwald. Am Donnerstag wurde erneut in Leinfelden-Echterdingen sowie zusätzlich in Notzingen eingebrochen.