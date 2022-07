1 Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Am Dienstagnachmittag hat eine 46 Jahre alte Autofahrerin in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Unfall missachtet. Verletzt wurde niemand.















Ein erheblicher Sachschaden von etwa 13 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Bergstraße/Grabenweg entstanden. Eine 46-jährige Autofahrerin war laut Polizeiangaben gegen 15.45 Uhr von der Fleinsbachstraße herkommend auf der Bergstraße unterwegs. An der Kreuzung mit dem Grabenweg soll sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 79 Jahre alten Autofahrers missachtet haben. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.