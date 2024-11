Leinfelden-Echterdingen: Renitenter Ladendieb beißt Polizisten in den Arm

1 Die Polizei hatte alle Mühe mit dem 25-Jährigen. (Symbolfoto) Foto: Daniel Vogl/dpa

In Leinfelden-Echterdingen wird die Polizei am Mittwochabend zu einem Ladendiebstahl gerufen. Der mutmaßliche Täter lässt sich nicht beruhigen – und beißt schließlich zu.











Link kopiert

Dieser mutmaßliche Ladendiebstahl endete mit zwei Verletzen: Ein 25-Jähriger soll am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Ulmer Straße in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) Süßigkeiten gestohlen haben. Das berichtet die Polizei.

Der mutmaßliche Täter wurde demnach von einem Sicherheitsmitarbeiter festgehalten, der alle Mühe hatte, den aggressiven Mann im Zaum zu halten. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der augenscheinlich unter berauschenden Mitteln stehende Mann nicht anders. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus, dem der 25-Jährige allerdings nicht nachkam.

25-Jähriger wehrt sich aus Leibeskräften

Die Polizisten sahen sich laut Mitteilung gezwungen, den Mann zu Boden zu bringen und in Gewahrsam zu nehmen. Dabei wehrte sich der 25-Jährige vehement, beleidigte die Einsatzkräfte und biss einem Beamten schließlich in den Arm. Der Polizist und der mutmaßliche Ladendieb wurden leicht verletzt.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.