Polizei erwischt Betrunkenen zweimal am Steuer

1 Der Mann fiel bei beiden Kontrollen durch starken Alkoholgeruch auf und musste sich einem Test unterziehen. (Symbolfoto) Foto: KEYSTONE/Volkmar Schulz

Am Freitag hat die Polizei in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen 37-Jährigen gleich zweimal innerhalb weniger Stunden betrunken beim Autofahren erwischt. Der Mann war nur wenige Stunden nach der ersten Kontrolle in der Nacht wieder betrunken ins Auto gestiegen.















Link kopiert

Am Freitagmorgen hat die Polizei in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen 37 Jahre alten Mann gleich zweimal betrunken am Steuer eines Autos erwischt.

Wie ein Sprecher mitteilt, fiel einer Streife zunächst gegen 3 Uhr in der Nacht ein defektes Rücklicht an einem Auto in der Hauptstraße auf. Als sie den Fahrer kontrollierten, stellte sich heraus , dass dieser betrunken war. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über einem Promille. Die Polizei behielt den Führerschein des Mannes, zudem musste der 37-Jährige eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt verboten.

Nur Stunden später telefonierend am Steuer

Gegen 9.20 Uhr fiel einer anderen Polizeistreife auf, dass ein Mann auf seiner Fahrt zwischen Echterdingen und Leinfelden am Steuer telefonierte. Als die Beamten das Auto daraufhin stoppten und den Fahrer wiederum kontrollieren wollten, rochen sie deutlich Alkohol. Als die Beamten den Fahrer aufforderten, seinen Führerschein herauszugeben, meinte der 37-Jährige, dass er diesen aufgrund einer Trunkenheitsfahrt bereits wenige Stunden zuvor hatte abgeben müssen. Der Mann musste sich im Anschluss einer erneuten Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren wegen wiederholten Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.