Leinfelden-Echterdingen: Neue Feuerwehr für Flughafen und Messe – „Das ist in Deutschland einmalig“

Dettingen Nicolai Opifanti ist Online-Pfarrer – „Gespräche, die ans Eingemachte gehen“

15 000 Menschen passen in keine Kirche. In den sozialen Medien hat Pfarrer Nicolai Opifanti aber so viele Follower. Er hat ganz offiziell eine „Pfarrstelle für den digitalen Raum“ inne. Was macht ihn so beliebt?