3 Am Dienstagnachmittag kam es in Echterdingen zu einem Unfall. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

In Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Weitere Informationen folgen.















Bei einem Unfall in Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 16.45 Uhr im Bereich der Kreuzung der Bernhäuser Straße mit der L1208A, also der Verbindungsstraße zwischen Echterdingen und Filderstadt. Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik gebracht und ist nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Um 18.39 am Dienstag liefen die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle noch, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften im Einsatz.