1 Bei zwei Unfällen auf der A8 sind am Mittwochnachmittag drei Menschen teilweise schwer verletzt worden. Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei zwei Unfällen sind am Mittwochnachmittag auf der A8 bei Leinfelden-Echterdingen drei Menschen verletzt worden. Zudem entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen - Gleich zwei Unfälle kurz hintereinander ereigneten sich am Mittwochnachmittag auf der Überleitung der B27 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Degerloch auf die A8 in Fahrtrichtung München. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 50 Jahre alter Autofahrer kurz nach 14 Uhr beim Befahren der Überleitung der B 27 aus Richtung Stuttgart-Fasenhof kommend auf die A8 in Richtung München beim Fahrstreifenwechsel vermutlich den Wagen eines 32-Jährigen. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug des 50-Jährigen um die eigene Achse und kollidierte schließlich mit der Betonleitwand.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige wurde leicht verletzte und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Wegen des vorausgegangenen Unfalls entstand ein Rückstau auf der Überleitungsstrecke. Gegen 14.40 Uhr bemerkte ein 22 Jahre alter Autofahrer diesen Stau wohl zu spät und fuhr auf den Wagen einer 38-Jährigen auf. Dieser wurde anschließend auf ein weiteres Fahrzeug geschoben, in dem eine 59-Jährige saß. Bei dem Unfall wurde die 38-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Außerdem bildete sich durch die beiden Unfälle ein Rückstau von zwei Kilometern Länge.