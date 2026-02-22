Leinfelden-Echterdingen: Maskierte Täter verletzen Passanten mit Pfefferspray

1 Zwei junge Männer sind in Leinfelden-Echterdingen mit Pfefferspray angegriffen worden – der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Zwei maskierte Täter haben in Leinfelden-Echterdingen zwei junge Männer mit Pfefferspray angegriffen. Die Fahndung blieb erfolglos, die Polizei ermittelt weiter.











Zwei junge Männer sind bei einem Angriff am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Ernst-Mey-Straße im Ortsteil Leinfelden leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei liefen der 17-Jährige und der 22-Jährige auf dem Gehweg, als unvermittelt zwei maskierte Täter hinter einem geparkten Lastwagen hervortraten und die beiden mit Pfefferspray angriffen.

Fahndung in Leinfelden-Echterdingen bleibt erfolglos

Der 17-Jährige rannte den flüchtenden Tätern noch kurzzeitig hinterher, brach dann aber die Verfolgung ab. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den laut Beschreibung etwa 1,80 Meter großen, schwarz gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Tätern verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst brachte das ältere der beiden Angriffsopfer in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Unbekannten und zum Motiv des Angriffs hat das Polizeirevier Filderstadt übernommen.