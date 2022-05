1 Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 0711/90377-0 melden. Foto: dpa/dpa

Ein 44-Jähriger ist in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) von einem unbekannten Mann angegriffen worden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er operiert werden. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Nachträglich ist bei der Polizei eine Auseinandersetzung angezeigt worden, bei der ein Mann in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) schwere Kopfverletzungen erlitten hat. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der 44-Jährige befand sich laut Polizeiangaben am Sonntag, 8. Mai 2022, gegen zwölf Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Karlsruher Straße in Echterdingen. Seinen Angaben nach sei er von einem unbekannten Mann verbal provoziert worden. Dann soll der Täter auf ihn eingeschlagen, ihn zu Boden geworfen und weiter auf ihn eingeprügelt haben. Der 44-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er operiert werden muss.

Der Gesuchte war mit einem BMW unterwegs

Der Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und schlank. Der Mann hat schwarze, lange Haare mit einem kleinen Zopf am Hinterkopf und er trug eine schwarze, eckige Brille. Zur Bekleidung liegt keine konkrete Beschreibung vor. Der Gesuchte war mit einem weißen 1er BMW mit HN-Zulassung unterwegs. Laut des Geschädigten hielt ein roter Audi mit einem Pärchen darin kurz an.

Sie beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/90377-0 mit dem Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen in Verbindung zu setzen.