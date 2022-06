1 Am Samstag konnte die Polizei drei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Maurer

Drei Männer stiegen am Samstagabend über den Zaun des Wertstoffhofs in der Sielminger Straße in Stetten. Ein Zeuge beobachtete die drei mutmaßlichen Einbrecher dabei, wie sie auf das Gelände gelangten und alarmierte die Polizei. Als die Streifenwagen eintrafen, versuchten die Männer nach Angaben der Polizei zu flüchten. Die Beamten konnten die Männer jedoch in einem Gebüsch im benachbarten Klärwerk aufgreifen und vorläufig festnehmen.

Die drei Männer im Alter zwischen 29 und 41 Jahren führten zu diesem Zeitpunkt kein Diebesgut mit sich. In einem Auto, das in der Nähe geparkt war und den Männern gehört, befanden sich jedoch mehrere Prepaid Handys und zwei neuwertige Saugroboter.

Die Polizei ermittelt nun, wie diese Gegenstände in den Besitz des Trios gelangten. Nachdem die Beamten die nötigen Schritte durchgeführt hatten, wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.