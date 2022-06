1 In Leinfelden-Echterdingen musste die Feuerwehr ausrücken. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

Zündelnde Kinder haben in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) offenbar einen Feuerwehreinsatz verursacht.















Mehrere Jungs haben haben am Dienstagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Abfallbehälter in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtet, löste gegen 16.40 Uhr eine Brandmeldeanlage der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes am Neuen Markt in Leinfelden aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte ein Abfallbehälter, in dem sich Papier und Kunststoff befanden. Die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften in vier Fahrzeugen ausgerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Die Polizei traf vor Ort mehrere zwölfjährige Jungen an, die den Brand nach Angaben der Beamten gelegt haben dürften. Die Polizei ermittelt und schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 500 Euro.