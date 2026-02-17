Leinfelden-Echterdingen: Kaugummiautomat durch Explosion beschädigt – Zeugen gesucht

1 Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Mit einem Sprengkörper beschädigen Unbekannte in Echterdingen einen Kaugummiautomaten stark. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Montagabend ist durch das Zünden eines bislang unbekannten Sprengkörpers in Echterdingen (Kreis Esslingen) ein an einer Hauswand befestigter Kaugummiautomat stark beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen gegen 19 Uhr einen lauten Knall im Bereich des Kaugummiautomaten in der Martin-Luther-Straße gehört, woraufhin zwei unbekannte Jugendliche zu Fuß in Richtung Obergasse flüchteten. Die Fahndung nach den Tätern war demnach erfolglos.

Schadensausmaß noch unklar

Durch die Explosion wurde der Kaugummiautomat gewaltsam geöffnet und erheblich beschädigt. Die Polizei kann den dadurch entstandenen Schaden bislang nicht exakt beziffern. Ebenso kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass auch die Hauswand, an der der Automat befestigt war, durch die Explosion beschädigt wurde.

Weitere Erkenntnisse zu möglichem entwendetem Inhalt liegen der Polizei aktuell nicht vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.