Leinfelden-Echterdingen: Kabeldieb wird offenbar gestört

Vermutlich auf Kupferkabel hatte es in der Nacht zum Donnerstag ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Umspannwerk unweit der A 8 bei Leinfelden-Echterdingen abgesehen. Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei gemeldet, dass sich eine Person auf dem Gelände aufhielt. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Eindringling bereits mehrere Meter Kupferkabel zum Abtransport bereit gelegt hatte, wobei er offenbar gestört wurde und deshalb ohne Beute flüchtete. Die anschließende Fahndung, bei der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief erfolglos. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. Anfang Juni hatten Unbekannte an selber Stelle bereits 1100 Meter Kabel gestohlen.